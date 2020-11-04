Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.91
USD
22.98
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Глава партии TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане

Глава партии TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане

Марина Коханкова 276 0
Глава партии TOP 09 Мирослав Калоусек во вторник, 2 ноября, провел около получаса в закрытом ресторане на пражских Виноградах. В ожидании обеда он выпил там пиво.
Фото: Jiří Reichl
Глава партии TOP 09 Мирослав Калоусек признался, что пил пиво в ресторане

Калоуска заметила редакция Чешского радио в ресторане Hlučná samota. Сам Калоусек признался, что «согрешил».

В ответ на публикацию Калоусек заявил, что это не была вечеринка: он знает владельца бизнеса лично и выпил с ним одну кружку пива.

«Тем не менее я признаю, что мне вообще не следовало заходить в ресторан. Это была ошибка, за которую я прошу прощения и которая больше не повторится. В качестве извинений я жертвую десять тысяч крон на деятельность, связанную с борьбой с эпидемией», — добавил он.

Согласно постановлению правительства, рестораны в Чехии должны быть закрыты, а еду можно продавать только навынос. Людям запрещено находиться внутри помещений ресторанов и употреблять там еду и напитки.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус чешское пиво рестораны Чехия
Читайте
по теме 
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%
04.11.2020 15:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%
208 0
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
03.11.2020 16:07 Общество
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
3367 0
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
03.11.2020 10:33 Общество
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
2352 0
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
03.11.2020 08:43 Общество
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
878 0
Последние новости:
04
ноября
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%
04.11.2020 15:04 Экономика
Уровень безработицы в Чехии в октябре снизился до 3,7%
208 0
Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ
04.11.2020 13:10 Экономика
Чехия является центром отмывания денег для иностранных ОПГ
1106 0
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
04.11.2020 11:00 Культура
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» рисуют картины на стенах домов
336 0
03
ноября
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
03.11.2020 16:07 Общество
Полицейские в Праге выявили почти 10 тысяч нарушений карантинных мер
3367 0
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено
03.11.2020 13:10 Общество
Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено
1772 1
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
03.11.2020 10:33 Общество
Словакия вводит обязательные тесты на коронавирус на границе
2352 0
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
03.11.2020 08:43 Общество
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований
878 0
02
ноября
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
02.11.2020 13:40 Общество
В злинском зоопарке родился детеныш четырехпалого муравьеда
1056 0
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
02.11.2020 12:32 Экономика
В этом году чехи будут экономить на подарках к Рождеству
3707 0
Репродуктивное число R снизилось до 1
02.11.2020 10:16 Общество
Репродуктивное число R снизилось до 1
4404 0


Мобильная версия