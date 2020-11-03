Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено

Действующее в настоящее время постановление запрещает непрофессиональное использование пиротехнических изделий в течение всего года, за некоторыми исключениями. Так, в канун Нового года этот запрет не действует. Поправки основаны на отрицательном опыте использования пиротехники в период новогодних праздников и направлены на защиту жизни, здоровья и имущества людей, а также на защиту животных.
«Опыт показывает, что в начале года, особенно в центре Праги, происходит произвольный и неконтролируемый запуск пиротехнических изделий высокой степени опасности. Это часто происходит в непосредственной близости от людей, животных, припаркованных транспортных средств, зданий и сооружений. Пиротехнические изделия вызывают травмы, шок и даже смерть как диких, так и домашних животных. Эти продукты также загрязняют окружающую среду высокотоксичными химическими веществами», — сказала Гана Кордова Марванова.
Проект поправок продлевает запрет на использование пиротехнических изделий в период новогодних праздников в парках, возле больниц, домов престарелых, на особо охраняемых территориях, вблизи водоемов или пражского зоопарка и др. Поправки также полностью запрещают использование так называемых китайских фонариков, которые поджигают и запускают в небо.
Изменения могут вступить в силу уже 1 декатря 2020 года.
Источник: praha.eu