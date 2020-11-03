Запускать на Новый год пиротехнические изделия в Праге будет запрещено

Городской совет Праги обсудил проект поправок к постановлению об использовании пиротехнических изделий в столице, который представила советник по законодательству Гана Кордова Марванова. Планируется полностью запретить использование пиротехники в столице в определенных местах, в том числе и в период новогодних праздников.

Действующее в настоящее время постановление запрещает непрофессиональное использование пиротехнических изделий в течение всего года, за некоторыми исключениями. Так, в канун Нового года этот запрет не действует. Поправки основаны на отрицательном опыте использования пиротехники в период новогодних праздников и направлены на защиту жизни, здоровья и имущества людей, а также на защиту животных.

«Опыт показывает, что в начале года, особенно в центре Праги, происходит произвольный и неконтролируемый запуск пиротехнических изделий высокой степени опасности. Это часто происходит в непосредственной близости от людей, животных, припаркованных транспортных средств, зданий и сооружений. Пиротехнические изделия вызывают травмы, шок и даже смерть как диких, так и домашних животных. Эти продукты также загрязняют окружающую среду высокотоксичными химическими веществами», — сказала Гана Кордова Марванова.

Проект поправок продлевает запрет на использование пиротехнических изделий в период новогодних праздников в парках, возле больниц, домов престарелых, на особо охраняемых территориях, вблизи водоемов или пражского зоопарка и др. Поправки также полностью запрещают использование так называемых китайских фонариков, которые поджигают и запускают в небо.

Изменения могут вступить в силу уже 1 декатря 2020 года.

Источник: praha.eu