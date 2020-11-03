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Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований

Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований

Марина Коханкова 446 0
В Чехии разрешили проведение профессиональных спортивных соревнований при соблюдении строгих гигиенических условий. С 4 ноября также разрешены тренировки профессиональных спортсменов в закрытых помещениях.
Фото: Profimedia
Правительство разрешило проведение профессиональных спортивных соревнований

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 ноября. Возобновление соревнований, прерванных три недели назад, будет основано на индивидуальных исключениях. Это касается не только футбола и хоккея, но и других видов спорта, если участники будут соблюдать строгие гигиенические условия.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все соревнования будут проходить без зрителей. Одновременно правительство разрешило тренировки профессиональных спортсменов на закрытых спортивных площадках.

«Для профессиональных спортсменов эта деятельность является работой, и мы хотим дать им возможность ей заниматься. Большое преимущество перед другими видами деятельности состоит в том, что мы можем изолировать эти группы на закрытых спортивных площадках и соблюдать меры гигиены. Это не частичное снятие ограничений, а предоставление возможности работать этой категории людей», — сказал министр здравоохранения Чехии Ян Блатны.

Источник: ceskatelevize.cz
 

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Темы
коронавирус спорт Чехия правительство футбол хоккей
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