Репродуктивное число R снизилось до 1

Если значение больше 1, это означает, что инфицированный заражает более одного человека. В середине сентября число R в Чехии выросло до 1,6, а затем колебалось в районе 1,5. После введения правительством ограничений 28 октября число R снизилось до 1,1 и, по последним данным, продолжает падать.
Эпидемия имеет определенную инерцию относительно принимаемых мер. По мнению экспертов, говорить о том, что распространение коронавируса взято под контроль, можно при снижении репродуктивного числа до 0,8.
В воскресенье, 2 ноября, инфекция была подтверждена еще у 6542 человек, при этом министерство пока не объявило, сколько тестов было проведено. В настоящее время зарегистрировано 180 797 заболевших, 157 418 выздоровевших. Число госпитализированных также сократилось на 303 человека и составило 7370 человек.
30 октября правительство и депутаты чешского парламента решили продлить чрезвычайное положение в Чехии и связанные с ним меры до 20 ноября. Школы и большинство магазинов в стране остаются закрытыми. Свободное передвижение людей также остается ограничено.
Источник: novinky.cz