Репродуктивное число R снизилось до 1

В воскресенье, 1 ноября, репродуктивное число R упало до 1. Число R демонстрирует скорость распространения болезни среди населения или указывает, сколько людей может заразить один инфицированный. Этот показатель стал снижаться благодаря введенным правительством ограничениям.

Фото: ČTK/Kamaryt Michal

Если значение больше 1, это означает, что инфицированный заражает более одного человека. В середине сентября число R в Чехии выросло до 1,6, а затем колебалось в районе 1,5. После введения правительством ограничений 28 октября число R снизилось до 1,1 и, по последним данным, продолжает падать.

Эпидемия имеет определенную инерцию относительно принимаемых мер. По мнению экспертов, говорить о том, что распространение коронавируса взято под контроль, можно при снижении репродуктивного числа до 0,8.

В воскресенье, 2 ноября, инфекция была подтверждена еще у 6542 человек, при этом министерство пока не объявило, сколько тестов было проведено. В настоящее время зарегистрировано 180 797 заболевших, 157 418 выздоровевших. Число госпитализированных также сократилось на 303 человека и составило 7370 человек.

30 октября правительство и депутаты чешского парламента решили продлить чрезвычайное положение в Чехии и связанные с ним меры до 20 ноября. Школы и большинство магазинов в стране остаются закрытыми. Свободное передвижение людей также остается ограничено.

Источник: novinky.cz