Пражское метро будет работать до десяти часов вечера

С понедельника, 2 ноября, вступают в силу ограничения на дневные маршруты общественного транспорта Праги. Автобусы и трамваи будут ездить по дневному расписанию до 22:00, после чего остаются только ночные рейсы. Эта мера затронет и пражское метро, которое будет работать до десяти часов вечера.

Фото: Martin Štěrba

Об этом сообщили в компании Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта Праги. Изменения связаны с введением в Чехии комендантского часа. Согласно распоряжению правительства, в связи с карантинными мерами с 28 октября в Чехии запрещено выходить на улицу после 21:00 (исключение составляют поездки на работу, за медицинской помощью, выгул собак рядом с домом).

Ограничения коснутся трамваев, автобусов и пригородных поездов, а также автобусов между населенными пунктами. На железной дороге после 21:00 интервал между поездами будет увеличен с 30 до 60 минут.

По данным Ropid, спрос на услуги общественного транспорта в период второй волны коронавируса упал на 70%.

Источник: novinky.cz