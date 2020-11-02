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Пражское метро будет работать до десяти часов вечера

Пражское метро будет работать до десяти часов вечера

Марина Коханкова 1 0
С понедельника, 2 ноября, вступают в силу ограничения на дневные маршруты общественного транспорта Праги. Автобусы и трамваи будут ездить по дневному расписанию до 22:00, после чего остаются только ночные рейсы. Эта мера затронет и пражское метро, которое будет работать до десяти часов вечера.
Фото: Martin Štěrba
Пражское метро будет работать до десяти часов вечера

Об этом сообщили в компании Ropid, которая занимается организацией общественного транспорта Праги. Изменения связаны с введением в Чехии комендантского часа. Согласно распоряжению правительства, в связи с карантинными мерами с 28 октября в Чехии запрещено выходить на улицу после 21:00 (исключение составляют поездки на работу, за медицинской помощью, выгул собак рядом с домом).

Ограничения коснутся трамваев, автобусов и пригородных поездов, а также автобусов между населенными пунктами. На железной дороге после 21:00 интервал между поездами будет увеличен с 30 до 60 минут.

По данным Ropid, спрос на услуги общественного транспорта в период второй волны коронавируса упал на 70%.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус транспорт Прага метро
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