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Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Марина Коханкова 584 0
Наиболее вероятной причиной пожара деревянной церкви Святого Архангела Михаила в саду Кинских была человеческая ошибка. Согласно выводам криминалистов, возгорание может быть связано с нахождением бездомных около церкви. Открыт сбор средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры.
Начат сбор средств на восстановление сгоревшей церкви Святого Архангела Михаила в Праге

Как сообщил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка, следователи исключили техническую неисправность. Ущерб, нанесенный пожаром, пока неизвестен. Электропроводки в церкви не было, только мобильная электростанция. «Мы проверяем две версии: человеческий фактор и технический брак», — заявили утром 29 октября пожарные, однако уже днем версия о технической неисправности была исключена.

Мэрия Праги объявила публичный сбор средств на восстановление уникальной постройки. После согласования этой инициативы со стороны МВД будет опубликован номер банковского счета, на который можно будет направлять деньги. В частности, мэр Праги Зденек Гржиб уже сообщил, что перечислил на восстановление церкви 1929 крон.

«Уникальную деревянную церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских нужно как можно скорее восстановить. Мы немедленно одобрили инициативу о сборе средств на восстановление здания. От себя я посылаю сумму 1929 крон, именно в 1929 году мы получили церковь в подарок от Подкарпатской Руси», — написал Гржиб на своей странице в Facebook.
 
Шесть пожарных команд днем 28 октября тушили пожар, возникший в здании православной церкви Святого Архангела Михаила в саду Кинских. В результате пожара никто не пострадал, однако церковь была практически полностью уничтожена огнем.
 
Церковь Святого Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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