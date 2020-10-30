Полиция предъявила обвинение мужчине, который в соцсетях угрожал расправой, если не откроются рестораны

Полиция обвинила 62-летнего мужчину из Пардубице, который в сети Facebook написал, что, если рестораны и бары не откроются, он на грузовике въедет в толпу людей, как это сделала Ольга Гепнарова. Ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы за угрозу террористического акта.

Об этом сообщила пресс-секретарь президиума полиции Катержина Рендлова.

По версии следствия, в воскресенье вечером мужчина разместил пост в социальной сети. Он написал, что, если все рестораны и бары не будут открыты на следующий день, он, как и Гепнарова, сядет за руль грузовика и въедет в толпу людей.

Рендлова сказала, что следователи Национального центра по борьбе с организованной преступностью выследили мужчину в течение двух дней, он признался в содеянном. Этот случай ясно демонстрирует, что полицейские могут быстро выследить автора поста в социальной сети, несмотря на то что он скрывается под вымышленным профилем, добавила пресс-секретарь.

В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Рестораны, бары и клубы закрылись 14 октября, еду и напитки можно продавать только навынос. То, что мужчина совершил преступление во время чрезвычайного положения, может быть признано отягчающим обстоятельством.

10 июля 1973 года Ольга Гепнарова направила грузовик на группу из примерно 25 человек, ожидавших трамвай на улице Милады Гораковой в Праге. В результате трагедии восемь человек погибли и 12 были ранены. Ольга Гепнарова стала последней женщиной, казненной в Чехословакии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz