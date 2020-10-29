Чехи использовали школьные каникулы для отдыха за границей

На этой неделе чехи выезжали за пределы страны не только за покупками у польской границы. Хотя эпидемиологи сказали всем оставаться дома, многие воспользовались продолжительными школьными каникулами и отправились на море или в горы.

Некоторые туры, например на тунисский остров Джерба ​​или Канарские острова, были выкуплены чехами уже в сентябре, свидетельствуют данные турфирм.

«В этом году многие чехи проводят осенние каникулы за границей, большинство клиентов уезжают на Канарские острова и Мадейру, у нас распроданы оба направления», — подтвердила Ева Немечкова, пресс-секретарь компании Čedok.

Чехи также часто ездят в Тунис. «В этом году Тунис заменяет самые популярные курортные направления — Египет и Турцию», — рассказала Андреа Ржничкова из турагентства Inviа.cz. «Тестирование является обязательным в Египте, но большинство турфирм оплачивают тестирование или уменьшают стоимость поездки на цену теста», — добавила она.

В продаже уже и горнолыжные туры в Австрию и Италию.

Smartwings сообщает о повышенном спросе на рейсы в Малагу и на Майорку. В течение недели, связанной с осенними каникулами, самолеты авиакомпании совершат 181 рейс.

Однако эпидемиологи не считают, что польза от путешествий перевешивает риски.

«Риск заражения коронавирусом увеличивается во время поездок, потому что люди имеют гораздо больше контактов с другими людьми в дороге, чем если бы они сидели дома», — заявила Зденька Ягрова, директор Санитарной станции Праги.

Источник: novinky.cz