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В Праге вновь прошли акции протеста против карантинных мер, введенных правительством

В Праге вновь прошли акции протеста против карантинных мер, введенных правительством

Марина Коханкова 3220 0
Несмотря на ограничения по количеству участников массовых акций, 28 октября в Праге состоялось несколько демонстраций против мер, принимаемых правительством в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. В этот раз митинги прошли без серьезных конфликтов.
Фото: Ondřej Deml
В Праге вновь прошли акции протеста против карантинных мер, введенных правительством

Критики государственных мер по борьбе с эпидемией встретились в среду на площади Республики в Праге. После прибытия около сотни демонстрантов территория была огорожена сотрудниками полиции, которые не позволили другим участникам попасть на площадь.

Текущие правительственные меры против распространения covid-19 позволяют проводить демонстрации с максимальным количеством участников 100 человек. Кабинет министров ранее ограничивал передвижение и участие людей в массовых акциях из-за эпидемии. Организатор акции протеста Давид Тесарж заявил на площади Республики, что участники не ставят под сомнение covid-19, однако они обеспокоены мерами правительства. «Правительство разрушает жизни, наши права и нашу страну», — сказал Тесарж. По его словам, правительство не помогает людям и предпринимателям. 

Перед стартом организатор призвал всех присутствующих надеть «намордники» (средства защиты дыхательных путей), чтобы мероприятие не закончилось быстрее, чем началось.

По словам редактора Чешского телевидения Изабелы Непржейовой, во время акции полиция задержала одного протестующего, который не подчинился призыву надеть медицинскую маску. «Один мужчина отказался надеть маску и плюнул в сотрудника полиции, впоследствии его задержали», — сказала она.

В среду в центре Праги прошло несколько акций протеста. С 16:00 митинг также проходил на Кларове, где собрались противники правительственных мер.

«Люди, которые участвуют в демонстрации на Кларове, пришли сюда с Летны. Акцию протеста контролирует относительно большое количество полицейских, однако митинг проходит мирно», — рассказала редактор Чешского телевидения Катержина Трнкова.

Организатор акции на Кларове Йиржи Черногорский в своей почти часовой речи раскритиковал политиков, особенно премьер-министра Бабиша. Он назвал эпидемию коронавируса «безумием СМИ».

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия протест Прага правительство
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