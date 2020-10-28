Пожар уничтожил церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских

Шесть пожарных команд днем 28 октября тушили пожар на Петржине — горела православная церковь Святого Архангела Михаила в саду Кинских. В результате пожара никто не пострадал, однако церковь практически полностью уничтожена огнем.

«Учитывая количество пожарных машин, пожару был присвоен второй уровень сложности. Огонь охватил нижнюю часть деревянной конструкции церкви», — сообщил Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной службы. Позже пожарные уточнили, что огнем было охвачено все здание.

«Церковь была практически полностью уничтожена, башня деревянного здания обрушилась. Из костела пожарные вытащили несколько баллонов с пропан-бутаном под давлением и охладили», — заявил Кавка.

По словам Кавки, пламя нанесло большой ущерб. К счастью, никто не пострадал. На место происшествия прибыли следователи, чтобы выяснить причину пожара.

Церковь Святого Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров.

Источник: novinky.cz