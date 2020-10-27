Школы в Чехии не откроются 2 ноября

При этом в середине октября Примула уверял, что школы откроются при любом развитии эпидемиологической ситуации.
«Мы заявляли, что 2 ноября дети вернутся в школу. Тем не менее я сейчас говорю, что дети в школу не вернутся. Я хочу, чтобы мы были корректны и не объявляли об этом в пятницу», — заявил министр.
Решение об открытии школ (хотя бы для учеников младших классов) кабинет министров примет 30 октября после анализов данных о заболевших в конце недели.
«В пятницу мы скажем, когда это будет. Мы будем договариваться о ближайшей дате», — добавил Примула.
Все учебные заведения в Чехии, за исключением детских садов, закрыты с 14 октября и перешли на обязательное дистанционное обучение.
Источник: novinky.cz