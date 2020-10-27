Пенсионерка в Остраве взломала топором ресторан, чтобы украсть сигареты

Сотрудники полиции Остравы испытали шок, когда узнали, что в краже со взломом виновата 87-летняя женщина. Топором она разбила окно, стеклянные двери и попала внутрь ресторана, чтобы украсть сигареты.

Инцидент произошел около 12 часов дня. В ресторане сработала звуковая сигнализация. «Прибыв на место, патруль обнаружил, что в заведении есть признаки взлома», — рассказал пресс-секретарь полиции Йиндржих Маху.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили разбитую стеклянную панель входной двери, поврежденную фурнитуру и разбитое окно. «Они нашли топор на подоконнике разбитого окна», — сказал пресс-секретарь. При этом стражи порядка поняли, что в заведении кто-то есть, и потребовали, чтобы преступник вышел.

«Оказалось, что через разбитое окно в ресторан проникла пожилая женщина. Она заявила, что ей были нужны сигареты», — пояснил Маху. Расследование обстоятельств преступления продолжается. Пенсионерке в условиях чрезвычайного положения грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz