Из-за коронавируса в этом году в Праге не будет крупных рождественских ярмарок

В связи с пандемией рождественские ярмарки в Праге пройдут в ограниченном режиме: будут отменены традиционные крупные рождественские рынки и сопутствующие мероприятия. Об этом сообщил советник мэра чешской столицы Ян Хабр.

Фото: František Vlček, MAFRA

По словам Хабра, рынки — это общественное мероприятие с большим скоплением людей. «По этой причине, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вероятно, было бы очень неуместно проводить рождественские ярмарки и готовить их в том объеме и размерах, к которым мы привыкли в предыдущие годы», — сказал он. Он добавил, что муниципалитет не хочет полностью отменять празднование Рождества. На Староместской площади будет установлена рождественская елка и традиционные украшения, а также, возможно, несколько небольших киосков, где будет продаваться еда и напитки.

«Однако мы не рассчитываем на классический вариант рождественских ярмарок», — сказал Хабр.

Компания Taiko, ежегодно организующая рождественские ярмарки в Праге, уже выбрала дерево, которое будет установлено на Староместской площади. Это ель высотой 19 метров, которая росла в поселке Йилова недалеко от Праги. Рынки в центре столицы обычно открываются в конце ноября и работают до начала января. Помимо Староместской площади, рынки всегда работали на Вацлавской площади, площади Мира и т. д.

Источник: ceskenoviny.cz