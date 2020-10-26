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Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах

Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах

Марина Коханкова 746 0
Военные завершили работы по строительству резервного полевого госпиталя на территории выставочного центра в пражском районе Летняны. В случае необходимости больница готова будет принять до 500 человек. Будет ли полевой госпиталь введен в эксплуатацию, зависит от развития ситуации с коронавирусом.
Завершено строительство полевого госпиталя для больных covid-19 в пражских Летнянах

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, правительство рассмотрит возможность строительства еще одной подобной больницы в Моравии.

Больница будет использоваться для последующего наблюдения, и пациенты с covid-19 будут помещаться туда для дальнейшего лечения. Эти места также можно использовать для пациентов, которые находятся в карантине и еще не могут вернуться домой или, например, в дома престарелых. 

Государственные больницы сейчас пытаются увеличить количество коек, которые будут доступны для пациентов с covid-19. По словам министра здравоохранения Романа Примулы, для них будет подготовлено 15 500 коек. По данным на 26 октября, в Чехии госпитализировано 5345 пациентов с covid-19, из них 772 находятся в тяжелом состоянии.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус Чехия
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