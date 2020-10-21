Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.19
USD
22.95
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 12 °C
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова

Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова

Марина Коханкова 204 0
По итогам опроса впервые звание «Дерево года 2020» присвоено фруктовому дереву — яблоне, которая растет рядом с пивной «У Лидману» в Махове. За нее проголосовали 2000 человек.
Деревом 2020 года выбрана яблоня из поселка Махова

Второе место было присвоено липам в поселке Гржебены (Соколовский район), а третье — дубу Hugo, который растет в Южной Моравии. Опрос проводится уже в 19-й раз благотворительным фондом «Партнерство». Яблоня, которую на титул «Дерево года 2020» выдвинул сын владельца пивной «У Лидману», посадил его отец после окончания Второй мировой войны.

«Яблоня не приносила плодов через несколько лет после посадки, тогда один из гостей сказал отцу, что дереву не хватает железа. Папа не поленился и закопал к корням яблони гвозди. После этого дерево действительно начало приносить плоды», — вспоминает сын Ярослав Лидман. По мнению организаторов опроса, дерево является местным символом соседства, традиций и устойчивого развития. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия экология
Читайте
по теме 
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
21.10.2020 13:15 Экономика
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
7089 0
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
21.10.2020 12:00 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
671 0
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
21.10.2020 08:22 Общество
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
2649 0
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
20.10.2020 13:41 Общество
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
1695 0
Последние новости:
21
октября
Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха
21.10.2020 14:30 Спорт
Лондонский «Челси» заявил на сезон завершившего карьеру Петра Чеха
222 0
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
21.10.2020 13:15 Экономика
С 22 октября в Чехии объявлен локдаун
7089 0
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
21.10.2020 12:00 Экономика
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются уже полгода
671 0
Срок действия водительских прав будет продлен
21.10.2020 10:02 Общество
Срок действия водительских прав будет продлен
876 0
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
21.10.2020 08:22 Общество
В Чехии 20 октября зафиксировано почти 12 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом
2649 0
20
октября
Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке
20.10.2020 18:15 Культура
Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке
948 0
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
20.10.2020 13:41 Общество
В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон
1695 0
Государство выделит 500 млн крон для выплаты компенсаций турфирмам
20.10.2020 12:30 Экономика
Государство выделит 500 млн крон для выплаты компенсаций турфирмам
1053 0
Из-за сокращения часов работы госучреждений образуются многочасовые очереди
20.10.2020 11:00 Общество
Из-за сокращения часов работы госучреждений образуются многочасовые очереди
2986 0
Правительство одобрило проект госбюджета на следующий год с дефицитом в 320 млрд крон
20.10.2020 08:52 Экономика
Правительство одобрило проект госбюджета на следующий год с дефицитом в 320 млрд крон
749 0


Мобильная версия