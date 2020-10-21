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Срок действия водительских прав будет продлен

Срок действия водительских прав будет продлен

Марина Коханкова 664 0
Министерство транспорта вместе с МВД Чешской Республики приняли решение о продлении срока действия водительских прав в период чрезвычайного положения. Таким образом, люди, срок действия водительских удостоверений которых истек, смогут продолжать управлять своими транспортными средствами. Документ будет считаться действительным на время ЧС.
Срок действия водительских прав будет продлен

Министерства ведут переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы действие меры могло быть продлено до 31 марта 2021 года.

Департамент управления дорожным движением, расположенный в районе Панкрац, будет принимать только клиентов, которые записаны через систему онлайн-бронирования. Однако до конца октября свободных мест уже не осталось.

Мэрия Праги просит общественность посещать государственные учреждения во время чрезвычайной ситуации только в случаях, которые нельзя отложить, а также использовать систему онлайн-бронирования. Кроме того, необходимо соблюдать безопасную дистанцию, правила гигиены и носить средства защиты органов дыхания.

Источник: praha.eu

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