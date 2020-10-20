В Чехии сгорели исторические железнодорожные вагоны, ущерб составил 81 млн крон

В ночь на 20 октября в результате пожара в Железнодорожном музее Výtopna в Яромерже было повреждено пять исторических вагонов. Причина возгорания устанавливается. Музей закрыт для посещения с 12 октября в связи с карантинными мерами, принятыми правительством.

Примерно в два часа ночи четыре пожарные команды выехали на место проишествия. «Пожарные быстро локализовали пожар, однако огонь повредил в общей сложности пять вагонов», — рассказала пресс-секретарь пожарной службы Мартина Гётцова.

По размеру ущерба это второй по величине пожар в этом году в районе Градец-Кралове. Самый большой ущерб был нанесен майским пожаром в цехе завода в Полице-над-Метуйи, убытки оцениваются примерно в 100 млн крон. Ущерб от пожара в железнодорожном музее составит, по предварительным данным, 81 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz