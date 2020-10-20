Из-за сокращения часов работы госучреждений образуются многочасовые очереди

Некоторые государственные ведомства перегружены из-за сокращенных часов работы, и перед ними формируются длинные очереди. Чиновники рекомендуют людям оценивать, действительно ли посещение учреждений необходимо, и использовать систему онлайн-бронирования.

Фото: ČTK

Так, например, 19 октября в магистрате на Вышеграде, где производится обмен водительских удостоверений, сотни людей стояли в очереди как внутри здания, так и перед ним. Один из двух приемных дней учреждения хотели использовать почти 1500 человек, при этом каждый клиент простоял в очереди примерно два часа.

«Это безумие, а не способ предотвратить распространение болезни», — говорит Люция Коваржова, одна из ожидающих.

На прошлой неделе между людьми, стоявшими в очереди, произошла драка, поэтому в понедельник следить за порядком приехала городская полиция. Огромные очереди здесь образуются по понедельникам и средам, потому что в другие дни чиновники принимают только по записи, однако через систему онлайн-бронирования все места заняты до конца октября.

«Я прошу всех клиентов серьезно подумать, необходима ли им поездка в офис. Бывает, что люди идут за водительскими правами, которые действительны еще более полугода», — говорит Вит Хофман, пресс-секретарь мэрии Праги.

Например, при подаче заявления на получение водительских прав людям не обязательно использовать реестр водителей, можно обратиться в любой муниципальный орган с расширенными полномочиями.

К концу года истечет срок действия около 360 тысяч водительских прав. В связи с сокращением рабочего времени очереди, вероятно, будут формироваться и дальше.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz