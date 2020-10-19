На этой неделе в Чехии будет тепло

После дождливой погоды в Чехию придет потепление. Температура воздуха днем на этой неделе будет достигать +20°C, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В понедельник будет малооблачно, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Во вторник ожидается переменная облачность. В некоторых местах появится туман, утром будет от 1 до 5 градусов выше нуля, днем ​​столбик термометра покажет от +12 до +16°C.

«В среду будет переменная облачность, местами туман. Самые высокие дневные температуры достигнут 14-18 градусов тепла», — рассказала Гонсова.

Примерно такая же погода сохранится в четверг и пятницу. Ночью температура опустится до +4...+8°C, а днем ​​поднимется до +16...+20°C.

В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Ночные температуры составят 5-9 градусов выше нуля, дневные максимумы достигнут 11–15 градусов тепла.

Источник: novinky.cz