Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.32
USD
23.18
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
На этой неделе в Чехии будет тепло

На этой неделе в Чехии будет тепло

Марина Коханкова 386 0
После дождливой погоды в Чехию придет потепление. Температура воздуха днем на этой неделе будет достигать +20°C, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На этой неделе в Чехии будет тепло

В понедельник будет малооблачно, днем воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Во вторник ожидается переменная облачность. В некоторых местах появится туман, утром будет от 1 до 5 градусов выше нуля, днем ​​столбик термометра покажет от +12 до +16°C.

«В среду будет переменная облачность, местами туман. Самые высокие дневные температуры достигнут 14-18 градусов тепла», — рассказала Гонсова.

Примерно такая же погода сохранится в четверг и пятницу. Ночью температура опустится до +4...+8°C, а днем ​​поднимется до +16...+20°C.

В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Ночные температуры составят 5-9 градусов выше нуля, дневные максимумы достигнут 11–15 градусов тепла. 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия
Читайте
по теме 
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
14.10.2020 11:09 Общество
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии
2407 0
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
01.10.2020 13:43 Общество
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
1986 0
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
25.09.2020 12:12 Общество
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
6446 0
На следующей неделе в Чехии будет жарко
10.09.2020 11:58 Общество
На следующей неделе в Чехии будет жарко
3629 0
Последние новости:
19
октября
Министр труда Чехии Яна Малачова назвала премьер-министра дебилом после эфира на чешском телевидении
19.10.2020 14:00 Общество
Министр труда Чехии Яна Малачова назвала премьер-министра дебилом после эфира на чешском телевидении
1259 0
Правительство Словакии одобрило массовое тестирование жителей страны на covid-19
19.10.2020 10:46 Общество
Правительство Словакии одобрило массовое тестирование жителей страны на covid-19
662 0
Приложение eRouška ежедневно отправляет тысячи предупреждений о контактах с инфицированным
19.10.2020 09:34 Общество
Приложение eRouška ежедневно отправляет тысячи предупреждений о контактах с инфицированным
866 0
18
октября
На Староместской площади против правительственных мер протестовали болельщики, полиция задержала более 100 человек
18.10.2020 16:17 Общество
На Староместской площади против правительственных мер протестовали болельщики, полиция задержала более 100 человек
13237 0
17
октября
Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года
17.10.2020 10:46 Экономика
Министерство финансов предложило отсрочку EET до конца 2022 года
1893 0
16
октября
Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям
16.10.2020 23:26 Экономика
Правительство одобрило пособия по уходу за ребенком для самозанятых и компенсации предпринимателям
2363 0
Мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты, чтобы получить данные банковских карт
16.10.2020 14:20 Общество
Мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты, чтобы получить данные банковских карт
6703 0
Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации
16.10.2020 12:41 Общество
Полиция расследует дело о коррупции в Чешской футбольной ассоциации
1557 0
Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней
16.10.2020 11:01 Общество
Минздрав: количество инфицированных будет увеличиваться еще 10-14 дней
4196 0
В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19
16.10.2020 09:25 Общество
В Праге открыли первый отель для инфицированных covid-19
5479 0


Мобильная версия