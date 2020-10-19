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Правительство Словакии одобрило массовое тестирование жителей страны на covid-19

Правительство Словакии одобрило массовое тестирование жителей страны на covid-19

Марина Коханкова 1 0
Словакия проведет массовое тестирование граждан не старше 10 лет на коронавирус. Подготовкой и непосредственно проведением тестов будет заниматься армия, решило правительство. Однако пока неясно, будет ли тестирование обязательным.
Фото: Vít Šímánek
Правительство Словакии одобрило массовое тестирование жителей страны на covid-19

Тестирование будет проходить в период с конца октября по первую половину ноября.. 

«Это крупнейшая логистическая операция в новейшей истории Словацкой Республики. Успех всей операции в первую очередь основан на готовности людей к сотрудничеству. Я прошу вас ответственно отнестись к тестам», — сказал министр обороны Ярослав Наг после внеочередного заседания правительства. Он добавил, что к испытаниям будут привлечены 50 тысяч человек из госаппарата, в том числе максимум восемь тысяч солдат.

«Lockdown — это одна возможность, массовое тестирование — другая», — сказал премьер-министр Игор Матович. Пока не решено, будут ли запланированные тесты обязательными. Однако Матович и некоторые другие члены правящей коалиции призвали к добровольному участию в тестировании. Однако премьер-министр ранее отмечал, что те, кто не сдает тест, не могут рассчитывать не полное покрытие медицинских услуг за счет обязательного медицинского страхования.

Премьер-министр Словакии также сказал, что дальнейшее развитие ситуации в стране в связи с кризисом с коронавирусом будет зависеть от участия населения в тестировании. «Чем больше людей придет, тем скорее мы начнем жить нормальной жизнью», — сказал Матович. 

В Словакии в последнее время наблюдается значительный рост числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 7 октября страна превысила лимит в тысячу подтвержденных случаев в день, а примерно через неделю тесты впервые выявили более двух тысяч инфицированных.

Министр здравоохранения Чехии ранее заявил, что в стране планируется также провести массового естирование население на коронавирус, подробности пока обсуждаются.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус Чехия Словакия
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