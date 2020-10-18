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На Староместской площади против правительственных мер протестовали спортивные болельщики, полиция задержала более 100 человек

На Староместской площади против правительственных мер протестовали спортивные болельщики, полиция задержала более 100 человек

Марина Коханкова 9144 0
Футбольные и хоккейные болельщики пришли в воскресенье, 18 октября, на Староместскую площадь в Праге, чтобы выразить протест против правительственных мер в связи с пандемией коронавируса. Поскольку на площади собрались более 500 человек, администрация Праги решила демонстрацию прекратить, однако участники не стали расходиться. Полиция была вынуждена применить водометы.
Фото: ČTK
На Староместской площади против правительственных мер протестовали спортивные болельщики, полиция задержала более 100 человек

Примерно в 15 часов организаторы заявили, что демонстрация официально прекращена, однако спустя полчаса акция переросла в ожесточенные столкновения с полицией. Некоторые из протестующих попытались прорвать полицейский кордон на Староместской площади и начали бросать петарды в полицейских. Стражи порядка вытеснили митингующих на площадь и стали арестовывать наиболее активных участников акции. 

Муниципалитет принял решение о роспуске из-за превышения числа участников акции, сообщил пресс-секретарь муниципалитета Вит Хофман. Он подчеркнул, что администрация вправе запретить проведение массового мероприятия, если при этом нарушается закон.

По словам пресс-секретаря полиции Евы Кропачовой, демонстранты нарушили действующее постановление правительства, согласно которому в акции протеста могут принять участие не более 500 человек, которые должны быть разделены на группы по 20 человек с дистанцией не менее двух метров между группами. Кроме того, все должны носить средства защиты дыхательных путей. Это правило участники акции протеста также не соблюдали.

В связи нарушением правил во время протеста болельщиков на Староместской площади полиция задержала более 100 человек, хотя изначально сообщалось о 16 задержанных. Около 20 полицейских получили ранения.

Источник: novinky.cz

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Темы
протест коронавирус футбол Прага Чехия хоккей фанаты
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