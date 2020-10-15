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Mercedes Карела Готта купил его поклонник

Mercedes Карела Готта купил его поклонник

Марина Коханкова 516 0
У автомобиля Mercedes-Benz, принадлежавшего Карелу Готту, появился новый владелец. Автомобиль был продан чешскому коллекционеру, имя которого не раскрывается, однако известно, что он является большим поклонником певца.
Фото: sbazar.cz
Mercedes Карела Готта купил его поклонник

Сообщение о продаже автомобиля Mercedes S500 gen. W220, первым владельцем которого был Карел Готт, появилось в интернете на прошлой неделе. Имя покупателя не называется, но, по информации компании, которая выступила посредником при продаже, это чех, который является поклонником певца и в то же время имеет отношение к историческим автомобилям. У машины есть два важных артефакта: свидетельство о регистрации с именем Готта и оригинальный номерной знак (без синей полосы ЕС слева). Автомобиль, пробег которого составляет около 223 тысяч километров, был продан за 649 тысяч крон.

На протяжении многих лет Карел Готт владел еще несколькими Mercedes класса S, включая W222.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия
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