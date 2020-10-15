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Мобильные операторы разослали сообщения с просьбой установить приложение eRouška

Мобильные операторы разослали сообщения с просьбой установить приложение eRouška

Марина Коханкова 75 0
С 13 октября мобильные операторы в Чехии рассылают клиентам SMS-сообщения, в которых призывают установить приложение eRouška. Благодаря рассылке только за один день мобильное приложение, которое уведомляет пользователя о контакте с инфицированными, скачали 180 тысяч человек.
Мобильные операторы разослали сообщения с просьбой установить приложение eRouška

«861 тысяча человек уже скачала приложение eRouška. Мы благодарим операторов O2, T-Mobile и Vodafone, потому что с их помощью было добавлено 178 тысяч новых пользователей», — заявили создатели приложения.

В настоящее время пользователям предлагается вторая версия eRouška. При этом первую версию приложения за пять месяцев скачали всего 270 тысяч раз. Однако исходная программа работала совершенно иначе. Если первая версия была создана как помощник эпидемиологам в поиске контактов, новая версия, запущенная в сентябре 2020 года, представляет собой систему анонимного оповещения граждан.

При положительном тесте на коронавирус человек получит уникальный код, который при вводе в приложение позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Люди будут предупреждены о том, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных инфицированного. 

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия мобильный телефон мобильная связь
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