Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.39
USD
23.32
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
10d 6 °C
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии

Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии

Марина Коханкова 366 0
Из-за сильного дождя в ночь на 14 октября некоторые реки в Моравии и на востоке Чехии вышли из берегов. Утром в девяти регионах объявлена третья, высшая степень угрозы наводнения, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии

Вторая степень наводнения объявлена примерно в трех десятках мест, например в Тршебовке в Усти-над-Орлици, Опавице в Крнове, Йичинке в Новом Йичине или во Всетинской Бечве во Всетине. 

Сильный дождь идет на большей части Чешской Республики, за исключением южной Моравии и юго-западной Чехии. Риск наводнений наиболее высок в районах Пардубице и Хрудим, в окрестностях Могелнице, Моравска Тршебова и Босковице. В некоторых районах зафиксировано от 30 до 60 литров осадков на один квадратный метр, в Есениках этот показатель составил свыше 90 литров на 1 кв. м.

«В течение дня количество осадков в пострадавших районах будет постепенно ослабевать, и ливни переместятся на северо-запад, в том числе в район Крушных гор», — сообщили утром в ČHMÚ.

Метеорологи предупреждают, что вода из разлившихся рек и ручьев может затопить населенные пункты, дороги и мосты.

Источник: ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
погода Чехия наводнение
Читайте
по теме 
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
01.10.2020 13:43 Общество
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
1883 0
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
25.09.2020 12:12 Общество
Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии
6374 0
На следующей неделе в Чехии будет жарко
10.09.2020 11:58 Общество
На следующей неделе в Чехии будет жарко
3543 0
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
28.08.2020 15:24 Общество
Метеорологи выдали предупреждение о сильных грозах
6002 0
Последние новости:
14
октября
Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта
14.10.2020 12:37 Экономика
Правительство одобрило выплату компенсаций компаниям в сфере транспорта, культуры и спорта
82 0
Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон
14.10.2020 08:20 Экономика
Топ-100 чешских бизнесменов: Бабиш разбогател, Келлнер потерял 57 млрд крон
1250 0
13
октября
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»
13.10.2020 14:46 Культура
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»
736 1
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
13.10.2020 12:16 Общество
Где в Чешской Республике коронавирус распространяется быстрее всего?
4235 1
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
13.10.2020 10:30 Экономика
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
1265 1
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
13.10.2020 09:21 Общество
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19
1575 1
12
октября
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
11591 1
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
6379 0
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
12.10.2020 12:11 Экономика
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
1262 0
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
12.10.2020 10:48 Экономика
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
1589 0


Мобильная версия