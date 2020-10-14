Метеорологи предупредили об угрозе наводнения в некоторых регионах Чехии

Из-за сильного дождя в ночь на 14 октября некоторые реки в Моравии и на востоке Чехии вышли из берегов. Утром в девяти регионах объявлена третья, высшая степень угрозы наводнения, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

Вторая степень наводнения объявлена примерно в трех десятках мест, например в Тршебовке в Усти-над-Орлици, Опавице в Крнове, Йичинке в Новом Йичине или во Всетинской Бечве во Всетине.

Сильный дождь идет на большей части Чешской Республики, за исключением южной Моравии и юго-западной Чехии. Риск наводнений наиболее высок в районах Пардубице и Хрудим, в окрестностях Могелнице, Моравска Тршебова и Босковице. В некоторых районах зафиксировано от 30 до 60 литров осадков на один квадратный метр, в Есениках этот показатель составил свыше 90 литров на 1 кв. м.

«В течение дня количество осадков в пострадавших районах будет постепенно ослабевать, и ливни переместятся на северо-запад, в том числе в район Крушных гор», — сообщили утром в ČHMÚ.

Метеорологи предупреждают, что вода из разлившихся рек и ручьев может затопить населенные пункты, дороги и мосты.

Источник: ceskenoviny.cz