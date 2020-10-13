Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.19
USD
23.06
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 6 °C
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19

Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19

Марина Коханкова 324 0
В Чехии уменьшилось количество людей, которые верят в эффективность мер против коронавируса. В июне 86% чехов считали принятые меры эффективными, в июле этот показатель снизился до 61%, а в сентябре — до 48%.
Фото: Michaela Danelová
Опрос CVVM: менее половины чехов верят в эффективность правительственных мер против covid-19

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра изучения общественного мнения (CVVM). По данным CVVM, опрос пока не отражает кризисную ситуацию, сложившуюся в конце сентября и в октябре.

Напротив, доля людей, которые считают меры по борьбе с коронавирусом неэффективными, постепенно увеличивается. В июне такого мнения придерживались 11% респондентов, в июле —  уже 32%, а в сентябре — 44%. «Очевидно, что увеличение числа инфицированных людей в стране ведет к постепенному увеличению скептицизма, который почти сравнялся с оптимистической оценкой», — говорится в исследовании.

CVVM отмечает, что оценка эффективности мер связана с доверием к правительству Андрея Бабиша. Из людей, доверяющих правительству, 64% считают введенные меры эффективными. Около 32% респондентов, которые не верят правительству, полагают, что ограничительные меры не принесли ожидаемого результата. Адекватными правительственные меры считают 60% опрошенных, в июле такого мнения придерживались 66%, а в июне — более 70%.

«При оценке адекватности принятых мер общественность разделилась почти пополам», — отмечает CVVM. По мнению 52% людей меры им понятны, а 46% опрошенных они непонятны.

В опросе, который проводился с 5 по 20 сентября, участвовал 951 человек в возрасте от 15 лет и старше.

Источник: ceskenoviny.cz
 

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус правительство Андрей Бабиш Чехия Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
13.10.2020 10:30 Экономика
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
1 0
Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться
12.10.2020 23:25 О Чехии
Новые ограничения: не пить и больше шести не собираться
2402 0
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
5239 0
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
5445 0
Последние новости:
13
октября
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
13.10.2020 10:30 Экономика
Пособие по уходу за ребенком в период закрытия школ смогут получать родители детей не старше 10 лет
1 0
12
октября
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
12.10.2020 22:06 Общество
В Чехии полностью закроют бары и рестораны
5239 0
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
12.10.2020 12:29 Экономика
Правительство Чехии планирует закрыть все школы с 14 октября
5445 0
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
12.10.2020 12:11 Экономика
В сентябре уровень инфляции в Чехии составил 3,2%
957 0
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
12.10.2020 10:48 Экономика
Самозанятые в сфере культуры смогут получить 60 тысяч крон в качестве единовременного пособия
1256 0
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
12.10.2020 08:34 Общество
С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры
5567 0
10
октября
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
10.10.2020 12:42 Общество
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день
7085 0
09
октября
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
09.10.2020 14:23 Общество
Бабиш посоветовал чехам всю следующую неделю работать из дома
6865 0
Магазины и другие заведения могут посещать группы не более двух человек
09.10.2020 11:38 Общество
Магазины и другие заведения могут посещать группы не более двух человек
5485 0
Кредитные «каникулы» подходят к концу
09.10.2020 11:04 Экономика
Кредитные «каникулы» подходят к концу
3150 0


Мобильная версия