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В Чехии полностью закроют бары и рестораны

В Чехии полностью закроют бары и рестораны

Александра Кириченко 5239 0
Правительство объявило о новом комплексе мер против распространения коронавируса. С 14 октября будут полностью закрыты все клубы, бары, кафе и рестораны. Также будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах и собираться группами более 6 человек.
Фото: Центр Праги во время чрезвычайного положения после закрытия баров и ресторанов в 20:00
В Чехии полностью закроют бары и рестораны

Этими мерами правительство отреагировало главным образом на ситуации, когда люди выходят на улицу после закрытия ресторанов (сейчас оно происходит в 20:00) и продолжают распивать напитки и общаться компаниями. 

Продажа еды навынос сможет осуществляться только до 20:00. Также сделано исключение для ресторанов в отелях: они смогут обслуживать клиентов до 20:00.

Данные ограничения будут действовать со среды до окончания режима ЧП, то есть до 3 ноября. Премьер-министр Андрей Бабиш не исключил, что правительство захочет его продлить и после этой даты. В то же время, если за неделю репродукционное число удастся снизить до 0,8, по словам Бабиша, ограничения для заведений общепита могут быть смягчены.

Кроме того, как уже анонсировалось, со среды, 14 октября, будут закрыты все школы как минимум до 1 ноября (включая осенние каникулы). Детские сады продолжат работать.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия
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