В Чехии полностью закроют бары и рестораны

Александра Кириченко 22:06 5239

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Правительство объявило о новом комплексе мер против распространения коронавируса. С 14 октября будут полностью закрыты все клубы, бары, кафе и рестораны. Также будет запрещено распивать спиртные напитки в общественных местах и собираться группами более 6 человек.

Фото: Центр Праги во время чрезвычайного положения после закрытия баров и ресторанов в 20:00