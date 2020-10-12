С 12 октября в Чехии вступили в силу новые карантинные меры

С понедельника, 12 октября, в Чехии вступили в силу новые меры, призванные предотвратить распространение коронавируса в стране. Сегодня правительство обсудит дополнительные ограничительные меры, которые будут введены в среду, 14 октября.

С 12 октября закрыты театры, кинотеатры, музеи, галереи, замки и другие культурные объекты, а также спортивные площадки. Заниматься спортом на открытом воздухе можно группами не более 20 человек.

С понедельника учащиеся второй ступени начальных школ будут разделены на группы. В течение первой недели одна группа перейдет на дистанционное обучение, вторая будет учиться очно. Средние школы и вузы в Чехии уже перешли на обучение онлайн. Ограничительные меры не затронут начальные школы первой ступени и детские сады. Художественные школы тоже закрываются, однако возможно индивидуальное обучение.

Посещение больниц, домов престарелых и других социальных учреждений также запрещено с понедельника.

Рестораны и пабы должны закрываться не позднее 20:00, за столом может находиться максимум 4 человека. Магазины и иные заведения сферы услуг можно посещать группами не более двух человек. С 9 октября закрыты тренажерные залы, фитнес-центры, бассейны и зоопарки.

Введенные ограничения будут действовать в течение двух недель. Чиновники предупредили, что, если эти меры не помогут, они могут быть ужесточены.

Источник: novinky.cz