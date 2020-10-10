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В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день

В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день

Александра Кириченко 1930 0
9 октября лабораторные тесты показали рекордное число новых заболевших — 8618 человек. Это на три тысячи человек больше, чем в четверг. На этой неделе дневной рекорд был побит в четвертый раз.
В Чехии выявлено более 8500 заболевших covid-19 за один день

В больницах находятся 1893 пациента с коронавирусом, из них 412 в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минздрава Чехии. Еще 25 человек умерли от коронавируса в пятницу и более 200 на этой неделе, в результате чего общее число жертв достигло 905. 

С 1 марта, когда в Чехии появились первые случаи заболевания covid-19, в стране коронавирусом нового типа заразились 109 374 человека, 55 тысяч сейчас больны и более чем 53 тысячи уже вылечились. 

Хотя у большинства инфицированных заболевание протекает легко или бессимптомно, количество госпитализированных и нуждающихся в интенсивной терапии пациентов стремительно растет. Неделю назад в тяжелом состоянии было 274 человека, сейчас их более 400.

В последние дни вирус активно распространяется в районе Угерске-Градиште (почти 500 новых инфицированных на 100 тысяч жителей в последние семь дней), Находа (467 на 100 тысяч) и Пршибрама (440 на 100 тысяч).

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус Болезни эпидемия
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