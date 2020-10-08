Осенние каникулы в школах могут продлить

Министры образования и здравоохранения договорились, что вторую ступень начальной школы закрывать не будут, однако ученики старших классов станут ходить в школу по очереди. Кроме того, планируется, что осенние школьные каникулы продлятся неделю — с 26 по 30 октября.

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Как пояснил министр образования Роберт Плага, после введения новых ограничительных мер с 12 октября половина классов второй ступени начальных школ будет ходить в школу в первую неделю, а вторая — учиться в дистанционном режиме. Окончательное решение зависит от правительства, которое может изменить соглашение министров. Официально о новых противоэпидемических мерах будет объявлено 9 октября.

Министр здравоохранения Роман Примула изначально говорил о возможном закрытии второй ступени начальных школ в целом. Кроме того, будут ограничены все виды досуга: закрыты кинотеатры, театры, отменены концерты и кружки для детей. По информации СМИ, 9 октября будет объявлено и о закрытии всех спортивных учреждений, фитнес-центров, бассейнов, а также об отмене всех спортивных мероприятий.

Министр образования также предложил Примуле изменить организацию учебного года и продлить осенние каникулы на целую неделю (с 26 по 30 октября). Сейчас осенние каникулы в школах запланированы на два дня — 29 и 30 октября, то есть сразу после национального праздника 28 октября.

Источник: novinky.cz