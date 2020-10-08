7 октября в Чехии зафиксировано 5335 новых случаев заболевания covid-19

В среду, 7 октября, количество инфицированных covid-19 достигло 5335 человек, что является максимальным показателем. С начала эпидемии в стране подтверждено более 95,3 тысячи случаев заболевания, сообщил Минздрав Чехии.

От болезни скончались 829 человек, госпитализировано 1563 человека, в том числе 354 — в тяжелом состоянии. Сейчас в Чехии болеют коронавирусом в общей сложности 43764 человека.

Министр здравоохранения Роман Примула 9 октября официально объявит перечень новых ограничительных мер, которые будут приняты в страны в связи с эпидемией и вступят в силу 12 октября. Изданию Mladá fronta Dnes (MfD) министр сообщил, что речь идет, в частности, о полном закрытии театров, кинотеатров и отмене концертов. Другой мерой станет возможность члену семьи, инфицированному коронавирусом, провести карантин в отеле, выбранном правительством, чтобы болезнь не передавалась остальным членам семьи.

«Это люди, у которых нет возможности соблюдать карантин дома, чтобы не контактировать со своими близкими. Мы предоставим им возможность побыть где-нибудь в течение десяти дней. Это могут быть гостиницы», — сказал Роман Примула. Также может быть введено ограничение на количество членов семьи, которым разрешено общаться, если они не живут вместе.

Могут быть закрыты и вторые ступени начальных школ в наиболее пострадавших регионах, ученики перейдут на дистанционное обучение.

Источник: seznamzpravy.cz