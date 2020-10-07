В Чехии 6 октября зафиксировано 4457 новых случаев заболевания covid-19

Количество инфицированных covid-19 в Чешской Республике достигло 4457 человек во вторник, 6 октября, что является максимальным показателем. С начала эпидемии в стране подтверждено более 90 тысяч случаев заболевания, сообщил Минздрав Чехии.

Фото: ČTK

Более половины инфицированных уже выздоровели. В настоящее время болеют 40 440 человек. У большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, из общего количество заболевших госпитализировано 3,8%. Однако в последнее время количество госпитализаций стремительно растет. Согласно последним данным министерства, только с понедельника количество людей с covid-19 в больницах увеличилось на две трети — до 1387 человек.

Аналогичный скачок в последние недели произошел в количестве смертей от коронавирусной инфекции. С начала прошлой недели число умерших увеличилось более чем на четверть и составило 794 человека.

Быстрее всего болезнь распространяется в районе Угерске-Градиште, где за последние семь дней зарегистрировано 392 новых случая заболевания на 100 тысяч жителей.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz