Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.97
USD
22.91
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом

4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом

Марина Коханкова 760 1
Министерство иностранных дел планирует объявить 4 февраля Днем ​​чехов, проживающих за границей. Таким образом дипломатия хочет оценить роль, которую соотечественники сыграли в истории Чехии.
4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом

Выбранная дата напоминает о дне, когда чешский педагог-гуманист, писатель, религиозный и общественный деятель Ян Амос Коменский в 1628 году покинул свою родину из-за репрессий против лиц не католического вероисповедания. Дата 4 февраля была выбрана по итогам опроса среди чехов, результаты которого МИД опубликовал на своем сайте. Опрос проводился в период с начала июля по конец сентября, люди могли выбирать между пятью предложенными датами. За 4 февраля проголосовали 42% респондентов.

МИД предлагает, чтобы 4 февраля получило официальный статус знаменательного дня. Сейчас в чешском календаре всего 15 таких дней. Окончательное решение о включении Дня в список знаменательных принимает правительство.

Источник: eurozpravy.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Чехия праздники Ян Амос Коменский Министерство иностранных дел
Читайте
по теме 
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
06.10.2020 10:11 Экономика
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
1154 1
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
06.10.2020 09:02 Общество
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
474 1
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
2973 1
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
05.10.2020 12:55 Общество
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
2186 1
Последние новости:
06
октября
Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте
06.10.2020 11:40 Экономика
Из-за эпидемии коронавируса в Праге меньше людей ездит на общественном транспорте
916 1
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
06.10.2020 10:11 Экономика
В Праге появилась остановка имени Ольги Гавловой
1154 1
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
06.10.2020 09:02 Общество
Правительство передаст чешским школам и детским садам 2,9 млн респираторов
474 1
05
октября
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
2973 1
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
05.10.2020 12:55 Общество
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
2186 1
Половина пражских отелей может закрыться
05.10.2020 12:02 Экономика
Половина пражских отелей может закрыться
5377 1
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
05.10.2020 10:28 Культура
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
2796 0
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
05.10.2020 08:10 Общество
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение
6867 0
02
октября
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
02.10.2020 14:22 Общество
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
2796 1
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
1775 0


Мобильная версия