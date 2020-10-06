4 февраля хотят объявить Днем чехов, проживающих за рубежом

Министерство иностранных дел планирует объявить 4 февраля Днем ​​чехов, проживающих за границей. Таким образом дипломатия хочет оценить роль, которую соотечественники сыграли в истории Чехии.

Выбранная дата напоминает о дне, когда чешский педагог-гуманист, писатель, религиозный и общественный деятель Ян Амос Коменский в 1628 году покинул свою родину из-за репрессий против лиц не католического вероисповедания. Дата 4 февраля была выбрана по итогам опроса среди чехов, результаты которого МИД опубликовал на своем сайте. Опрос проводился в период с начала июля по конец сентября, люди могли выбирать между пятью предложенными датами. За 4 февраля проголосовали 42% респондентов.

МИД предлагает, чтобы 4 февраля получило официальный статус знаменательного дня. Сейчас в чешском календаре всего 15 таких дней. Окончательное решение о включении Дня в список знаменательных принимает правительство.

Источник: eurozpravy.cz