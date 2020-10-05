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Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса

Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса

Марина Коханкова 1151 0
Правительство Чехии выделило 150 млн крон на закупку трех миллионов доз вакцин против коронавируса по контракту с Европейским союзом. Первая поставка (около 10% от общего объема) должна прибыть в Чешскую Республику до конца года, сообщил министр здравоохранения Роман Примула.
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса

Всего Чешская Республика смогла бы закупить 7 млн доз в рамках контракта с ЕС. Однако летом правительство решило закупить только половину, чтобы потом вакцину можно было покупать и у других производителей. По словам Примулы, это поможет минимизировать риск в случае проблем с разработкой вакцины.

Вакцина разрабатывается несколькими странами и фармацевтическими компаниями. Европейская комиссия ведет переговоры о поставках с теми, кто продвинулся в исследованиях и соответствует стандартам, требуемым ЕС и США.

Вакцина AstraZeneca, которую правительство решило закупить, вступила в следующую фазу процесса согласования 1 октября. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало предварительный обзор данных тестирования вакцины.

Вакцина, созданная в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета, является одним из препаратов, добившихся наибольшего прогресса на стадии утверждения. Однако в конце этой фазы не будет проводиться оценка безопасности и эффективности вакцины, указал Чешский государственный институт по контролю за лекарствами (SÚKL).

Источник: denik.cz
 

 

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Министерство здравоохранения
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