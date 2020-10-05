В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение

По словам министра здравоохранения Романа Примулы, долгосрочный план мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса будет представлен в пятницу, 9 октября. В частности, будет объявлено, какие правила вступят в силу с пятницы и как долго они будут действовать. Не исключено закрытие 2-й ступени начальных школ.

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«Комплекс мероприятий будет представлен в пятницу. Будет официально объявлено, что мы хотим делать в долгосрочной перспективе», — сказал министр, выступая на чешском телевидении. По его словам, также необходимо принять меры на более длительный период, чтобы эпидемиологическая ситуация не усугублялась, а кратковременное улучшение вновь не потребовало более строгих мер.

«Чрезвычайное положение не означает, что все магазины будут закрыты», — сказал Роман Примула. Однако он отказался привести конкретные примеры мер на чешском телевидении, ссылаясь на количество некорректных публикаций в СМИ.

По словам министра здравоохранения, каждый день добавляется 420 новых случаев заболевания коронавирусом среди учеников и студентов. Всего инфицировано более восьми тысяч учащихся. Поэтому не исключено, что будут закрыты начальные школы второй ступени.

В Чехии с 5 октября сроком на месяц введено чрезвычайное положение. ЧП сопровождается ограничительными мерами, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель. В большинстве регионов закрыты средние школы. В массовых мероприятиях внутри помещений могут участвовать не более 10 человек, на улице — не более 20 человек. В ресторанах за столом могут сидеть максимум шесть человек. Спортивные матчи проходят без участия зрителей, в театрах могут находиться максимум 500 человек. Отменены оперы и мюзиклы, в школах не будут проводиться уроки физкультуры и пения.

Источник: novinky.cz