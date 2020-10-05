Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.12
USD
23.0
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
10n 11 °C
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение

В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение

Марина Коханкова 4407 0
По словам министра здравоохранения Романа Примулы, долгосрочный план мероприятий по борьбе с эпидемией коронавируса будет представлен в пятницу, 9 октября. В частности, будет объявлено, какие правила вступят в силу с пятницы и как долго они будут действовать. Не исключено закрытие 2-й ступени начальных школ.
Фото: Ilustrace Deníku N
В Чехии с 5 октября введено чрезвычайное положение

«Комплекс мероприятий будет представлен в пятницу. Будет официально объявлено, что мы хотим делать в долгосрочной перспективе», — сказал министр, выступая на чешском телевидении. По его словам, также необходимо принять меры на более длительный период, чтобы эпидемиологическая ситуация не усугублялась, а кратковременное улучшение вновь не потребовало более строгих мер.

«Чрезвычайное положение не означает, что все магазины будут закрыты», — сказал Роман Примула. Однако он отказался привести конкретные примеры мер на чешском телевидении, ссылаясь на количество некорректных публикаций в СМИ.

По словам министра здравоохранения, каждый день добавляется 420 новых случаев заболевания коронавирусом среди учеников и студентов. Всего инфицировано более восьми тысяч учащихся. Поэтому не исключено, что будут закрыты начальные школы второй ступени.

В Чехии с 5 октября сроком на месяц введено чрезвычайное положение. ЧП сопровождается ограничительными мерами, которые будут действовать как минимум в течение ближайших двух недель. В большинстве регионов закрыты средние школы. В массовых мероприятиях внутри помещений могут участвовать не более 10 человек, на улице — не более 20 человек. В ресторанах за столом могут сидеть максимум шесть человек. Спортивные матчи проходят без участия зрителей, в театрах могут находиться максимум 500 человек. Отменены оперы и мюзиклы, в школах не будут проводиться уроки физкультуры и пения. 

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия школы театр дети Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
1151 0
Половина пражских отелей может закрыться
05.10.2020 12:02 Экономика
Половина пражских отелей может закрыться
2886 0
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
02.10.2020 14:22 Общество
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
2566 1
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
1581 0
Последние новости:
05
октября
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
05.10.2020 16:09 Общество
Чехия закупит три миллиона доз вакцины против коронавируса
1151 0
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
05.10.2020 12:55 Общество
Минобразования выделит средства на обучение белорусских студентов в чешских вузах
982 0
Половина пражских отелей может закрыться
05.10.2020 12:02 Экономика
Половина пражских отелей может закрыться
2886 0
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
05.10.2020 10:28 Культура
На аукционе продана самая дорогая картина в Чехии
1451 0
02
октября
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
02.10.2020 14:22 Общество
Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19
2566 1
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
02.10.2020 12:47 Экономика
В сентябре уровень безработицы в Чехии составил 3,8%
1581 0
Во втором квартале 2020 года падение ВВП в Чехии сооставило 10,9%
02.10.2020 11:03 Экономика
Во втором квартале 2020 года падение ВВП в Чехии сооставило 10,9%
1912 1
1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом
02.10.2020 09:33 Общество
1 октября в Чехии зафиксировано 3493 новых случая заболевания коронавирусом
2194 1
01
октября
Глава Минздрава предложил ввести регистрацию для посетителей ресторанов
01.10.2020 18:58 Общество
Глава Минздрава предложил ввести регистрацию для посетителей ресторанов
3609 1
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
01.10.2020 13:43 Общество
В выходные в Чехии будет тепло, но ветрено
1514 0


Мобильная версия