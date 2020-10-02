Администрация Праги запустила новый сайт, где можно узнать ближайшие сроки тестирования на covid-19

На сайте covid.praha.eu можно узнать о ближайших доступных сроках тестирования на коронавирус. Сайт подключен к системам пунктов сдачи анализов, которые работают на территории чешской столицы.

Фото: Honza Mudra

Сайтом могут воспользоваться и те, кто должен сдать тесты бесплатно по предписанию врачей, и те, кто хочет заплатить за тест самостоятельно. Со временем на сайте будет размещена и информация о пунктах, расположенных в Среднечешском крае.

«Наша цель — не допустить образования длинных очередей во время тестирования. Поэтому я приветствую готовность пражских пунктов регулярно делиться информацией о среднем времени ожидания. Список пунктов будет расширяться», — сказал Зденек Гржиб, мэр Праги.



Прага заинтересована в увеличении количества точек тестирования на коронавирус. Вчера был открыт новый пункт на улице Спалена в городской поликлинике, где есть отдельный вход в кабинет для сдачи проб прямо с улицы, поэтому другие посетители поликлиники не встретят людей, приходящих на анализы. Благодаря онлайн-регистрации здесь не будет очередей. В начале следующей недели пункт тестирования откроется на территории Выставочного комплекса в Голешовице.

Источник: praha.eu