Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.07
USD
23.08
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
03n 8 °C
В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой

В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой

Марина Коханкова 5625 0
Об этом сообщили представители чешской Государственной ветеринарной администрации (SVS), получившие информацию от французских надзорных органов. Во Франции люди заразились сальмонеллезом из-за этого продукта.
В чешские магазины поступило 12 тысяч упаковок испанской колбасы с сальмонеллой

Примерно 7000 упаковок колбасы были изъяты со складов чешских магазинов, однако 12 тысяч упаковок дошли до потребительской сети. Товар был произведен на фабрике Embutidos Solá (Барселона).

Заболевание сальмонеллезом, вызываемое бактериями, в основном сопровождается диареей, но иногда вызывает рвоту и высокую температуру. Точное название копченой колбасы — Fuet Extra 150 g, производитель — Embutidos a adresou Avda de la Ribera 33, 0803 Gurb, Barcelona. «Чешские потребители, у которых есть такой продукт дома, ни в коем случае не должны употреблять его и могут вернуть его в магазин», — сообщили в SVS. Товар будет утилизирован.

Все партии этой колбасы, доставленные в Чешскую Республику до 4 сентября 2020 года включительно, потенциально вредны для здоровья. 

Источник: ceskenoviny.cz

 

Рассказать всем:
Темы
магазины продукты Чехия
Читайте
по теме 
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
25.09.2020 15:11 Общество
Крупные магазины будут закрыты в понедельник, 28 сентября
10622 0
Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин
08.08.2020 18:20 Бизнес
Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин
4633 0
Продавцы в некоторых чешских супермаркетах стали носить медицинские маски
07.08.2020 11:00 Общество
Продавцы в некоторых чешских супермаркетах стали носить медицинские маски
3337 0
Мужчину в Брно приговорили к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина
30.07.2020 12:32 Общество
Мужчину в Брно приговорили к 26 месяцам тюрьмы за кражу продуктов из магазина
2611 0
Последние новости:
30
сентября
С 5 октября в Чехии вводится чрезвычайное положение
30.09.2020 16:11 Общество
С 5 октября в Чехии вводится чрезвычайное положение
9635 0
Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение
30.09.2020 10:32 Общество
Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение
4322 0
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
30.09.2020 08:51 Общество
Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата
748 0
29
сентября
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
29.09.2020 16:00 Культура
Уникальное граффити Михала Шкапы можно увидеть на территории Выставочного центра в Голешовице
1564 0
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
29.09.2020 14:30 Экономика
Эпидемия коронавируса в Чехии привела к сокращению доходов населения
3897 0
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
29.09.2020 12:02 Общество
Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек
1548 0
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
29.09.2020 10:50 Общество
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир
1084 0
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение
29.09.2020 09:01 Общество
Министр здравоохранения Чехии предложит правительству объявить чрезвычайное положение
9005 0
27
сентября
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
27.09.2020 16:45 Общество
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек
2491 0
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
27.09.2020 09:58 Экономика
Чешская авиакомпания ČSA возобновляет полеты в Россию
11201 0


Мобильная версия