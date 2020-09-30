Примула объяснил депутатам, почему в Чехии необходимо чрезвычайное положение

Министр здравоохранения Роман Примула 30 сентября выступил перед депутатами чешского парламента, чтобы объяснить, почему в Чехии с 5 октября необходимо ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы находимся в ситуации, которая не развивается благоприятно, — сказал он. — Мы приближаемся к цифрам, которые начинают ограничивать возможности нашей системы здравоохранения». Он уточнил, что на данный момент в больницах больше нет свободных мест и в случае дальнейшего роста количества инфицированных covid-19 эта ситуация будет отражаться на других пациентах.

Меры, которые Роман Примула хочет принять в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в основном касаются ограничений на участие в культурных, спортивных и других массовых акциях. По его мнению, с понедельника ограничение на количество людей на мероприятиях в помещении должно составлять 10 человек, в акциях на улице — до 20 человек. Будет запрещено проведение крупных концертов, спортивные мероприятия будут проходить без участия зрителей. С 5 октября планируется ввести дистанционное обучение в средних школах, а также ограничить занятия пением и физкультурой в начальных школах и занятия в кружках. Ограничения будут действовать в течение 14 дней. «Нам необходимо стабилизировать ситуацию», — сказал Примула.

Оппозиция не согласна с введением чрезвычайного положения в стране. Действия правительства члены оппозиционных партий подвергли критике.

«Объявление осенью чрезвычайного положения — это не что иное, как неудача правительства и недооценка ситуации. За это несет ответственность премьер-министр. Людей сурово наказывают за происходящее», — сказала председатель партии TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова.



Глава партии SPD Томио Окамура вновь раскритиковал кабинет министров за то, что не был составлен четкий план, при каком количестве инфицированных будут вводиться те или иные меры. «Правительство не только не сделало этого, но и не пыталось. Он просто хочет объявить чрезвычайное положение», — заявил он в ходе дебатов в парламенте.

«Давайте вернемся к началу июня. Тогда мы призвали правительство сказать, насколько оно готово ко второй волне. Премьер посмеялся над нами, сказав, что мы пугаем граждан», — сказал руководитель парламентского клуба ODS Збынек Станюра.

Источник: novinky.cz