Активисты привязали себя к дверям здания Минфина в знак протеста против изменения климата

29 сентября несколько активистов организации Extinction rebellion привязали себя к дверям у входа в здание Министерства финансов в центре Праги. Они призвали министра финансов Алену Шиллерову начать действовать.

«Наше правительство делает крайне мало того, что должно и могло бы сделать для смягчения климатического кризиса. Мы хотим, чтобы деньги шли на «зеленые» программы, а не возвращались в бизнес. Мы хотим жить», — написали организаторы акции в сети Facebook.

«После девяти часов мы получили уведомление о появлении группы людей у здания Минфина. Затем два человека привязали себя цепью к дверям», — сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

В дальнейшем полиция уточнила, что привязанных было трое, а одного из них обвинили в нарушении общественного порядка.

Источник: novinky.cz

