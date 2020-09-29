Мобильное приложение eRouška 2.0 скачали 500 тысяч человек

С 18 сентября доступна новая версия мобильного приложения eRouška, предупреждающая пользователя о возможном контакте с зараженным человеком. По данным системы «умного карантина» (Chytrá karanténа), за неделю обновленное приложение в Чехии скачали более 500 тысяч человек.

«Приложение eRouška скачали 500 тысяч раз. Спасибо всем, кто защищает других, устанавливая приложение. И, пожалуйста, порекомендуйте его другим», — заявили в Twitter разработчики.

При этом первую версию приложения за пять месяцев скачали всего 270 тысяч человек. Однако исходная программа работала совершенно иначе. Если первая версия была создана как помощник эпидемиологам в поиске контактов, новая версия представляет собой систему анонимного оповещения граждан.

При положительном тесте на коронавирус человек получит уникальный код, который при вводе в приложение позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Люди будут предупреждены о том, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных инфицированного.

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор.



Источник: novinky.cz