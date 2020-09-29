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Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир

Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир

Марина Коханкова 798 0
Чешское телевидение неожиданно объявило, что больше не будет показывать на канале ČT2 программу UčíTelka (с понедельника по пятницу с 13:00) и UčíTelka-kabinet (воскресенье с 9:00).
Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир

В пресс-службе ČT пояснили, что ученики начальной школы первой ступени продолжат посещать учебные заведения и во время эпидемии, поэтому дополнительные уроки телевидения не будут соответствовать расписанию детей.

«В сентябре авторы программы UčíTelka планировали помочь детям с повторением материала, поскольку те вернулись в школы после почти шестимесячного перерыва. Мы выполнили эту задачу. Теперь ČT сосредоточится на разработке веб-сайта ČT edu, который помогает в обучении дома и в классе, и подготовит другие телевизионные образовательные форматы», — сказала пресс-секретарь ČT Каролина Блинкова.

Программа UčíTelka выходила с понедельника по пятницу в 13:00 на ČT2. Каждый день был посвящен одному предмету, который изучают в начальной школе. 

Источник: novinky.cz
 

 

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Темы
коронавирус школы дети Чехия образование
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