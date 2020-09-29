Программа UčíTelka перестанет выходить в эфир

В пресс-службе ČT пояснили, что ученики начальной школы первой ступени продолжат посещать учебные заведения и во время эпидемии, поэтому дополнительные уроки телевидения не будут соответствовать расписанию детей.
«В сентябре авторы программы UčíTelka планировали помочь детям с повторением материала, поскольку те вернулись в школы после почти шестимесячного перерыва. Мы выполнили эту задачу. Теперь ČT сосредоточится на разработке веб-сайта ČT edu, который помогает в обучении дома и в классе, и подготовит другие телевизионные образовательные форматы», — сказала пресс-секретарь ČT Каролина Блинкова.
Программа UčíTelka выходила с понедельника по пятницу в 13:00 на ČT2. Каждый день был посвящен одному предмету, который изучают в начальной школе.
Источник: novinky.cz