Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

Министр здравоохранения Роман Примула рассматривает возможность ограничения количества участников массовых акций и любых других мероприятий до 10–20 человек. Об этом он заявил в воскресенье на телеканале Prima. По его словам, также будет обсуждаться переход средних школ на дистанционное обучение.

«От десяти до двадцати человек», — ответил Примула на вопрос, насколько должно быть ограничено максимальное количество людей, собирающихся на различные акции. «Будут отличия, например, для свадеб, где может быть 30 человек», — добавил он. О соответствующих мерах Минздрав намерен объявить 30 сентября.

По словам министра здравоохранения, эти ограничения необходимы для снижения так называемого репродуктивного числа R до 1,26 (сейчас этот показатель составляет 1,29).

«Несомненно, мы берем пример с других стран, но пойдем своим путем. Какие-то меры зарубежных государств, безусловно, будут применены и в нашей стране», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Чехии такие же условия, как в Великобритании, где разрешено встречаться только шести людям.

Примула также заявил, что, хотя он не намерен закрывать начальные школы, будет обсуждаться вопрос введения дистанционного обучения в средних школах как минимум на месяц. Исключение могут составлять студенты первого курса.

Источник: novinky.cz