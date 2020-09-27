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Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

Марина Коханкова 117 0
Министр здравоохранения Роман Примула рассматривает возможность ограничения количества участников массовых акций и любых других мероприятий до 10–20 человек. Об этом он заявил в воскресенье на телеканале Prima. По его словам, также будет обсуждаться переход средних школ на дистанционное обучение.
Минздрав планирует ограничить количество участников массовых мероприятий до 20 человек

«От десяти до двадцати человек», — ответил Примула на вопрос, насколько должно быть ограничено максимальное количество людей, собирающихся на различные акции. «Будут отличия, например, для свадеб, где может быть 30 человек», — добавил он. О соответствующих мерах Минздрав намерен объявить 30 сентября.

По словам министра здравоохранения, эти ограничения необходимы для снижения так называемого репродуктивного числа R до 1,26 (сейчас этот показатель составляет 1,29).

«Несомненно, мы берем пример с других стран, но пойдем своим путем. Какие-то меры зарубежных государств, безусловно, будут применены и в нашей стране», — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в Чехии такие же условия, как в Великобритании, где разрешено встречаться только шести людям.

Примула также заявил, что, хотя он не намерен закрывать начальные школы, будет обсуждаться вопрос введения дистанционного обучения в средних школах как минимум на месяц. Исключение могут составлять студенты первого курса.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия
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