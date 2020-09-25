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В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак

В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак

Марина Коханкова 632 0
В аэропорту Хельсинки на этой неделе запустили пилотный проект, в рамках которого для выявления зараженных коронавирусом людей будут использовать собак. Тестирование происходит следующим образом: пассажир проводит салфеткой по шее, кладет свой образец в специальную емкость, после чего его обнюхивает собака. Если животное распознает вирус, то пассажиру придется пройти в поликлинику аэропорта.
В Финляндии к тестированию туристов на covid-19 привлекли собак

Согласно исследованию ветеринарного факультета Университета Хельсинки, служебные собаки способны распознать запах, типичный для заболевших covid-19, практически со стопроцентной точностью. Так, собаки указывали на людей, у которых был отрицательный результат теста ПЦР, но которые все равно заболели коронавирусом через несколько дней.

По отзывам кинологов, которые готовят собак для выявления covid-19, к такой работе способны не все: из 16 собак, которые проходили обучение, к службе отобрали 10 животных. Из них на службу пока взяли четверых, остальные продолжают подготовку.

Эксперимент будет проводиться в финском аэропорту до конца года. В одной смене занято двое животных, так что теоретически скорость тестирования может составлять два человека в минуту. В Финляндии посчитали, что, если учесть все пункты пересечения границы и таможни, то для работы потребуется около 700 собак, а с учетом массовых мероприятий внутри страны — около тысячи.

Первые результаты собачьего эксперимента в Финляндии признали удачными. Идут переговоры о создании штата собак, способных вынюхивать коронавирус, на финской таможне.  В этом случае собакам присвоят статус служебных и возьмут их на государственное довольствие.

Источник: АТОР

 

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Темы
коронавирус животные
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