Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии

Предупреждение распространяется на большинство регионов, а именно на Прагу и Среднечешский, Южночешский, Либерецкий, Краловоградецкий, Пардубицкий, Южно-Моравский, Оломоуцкий, Злинский, Моравско-Силезский края и Высочину. Всего, по данным метеорологов, за 24 часа может выпасть от 40 до 60 мм осадков.
Из-за плохой видимости и большого количества воды на дорогах сильный дождь может представлять опасность для автомобилистов. Поэтому метеорологи советуют снижать скорость и ездить осторожно.
Источник: novinky.cz