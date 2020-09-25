Метеорологи предупредили о проливных дождях в Чехии

В пятницу и субботу на большей части территории Чехии будет проливной дождь: на один квадратный метр выпадет до 60 литров осадков. Предупреждение было выпущено 25 сентября Чешским гидрометеорологическим институтом.

Фото: MAFRA

Предупреждение распространяется на большинство регионов, а именно на Прагу и Среднечешский, Южночешский, Либерецкий, Краловоградецкий, Пардубицкий, Южно-Моравский, Оломоуцкий, Злинский, Моравско-Силезский края и Высочину. Всего, по данным метеорологов, за 24 часа может выпасть от 40 до 60 мм осадков.

Из-за плохой видимости и большого количества воды на дорогах сильный дождь может представлять опасность для автомобилистов. Поэтому метеорологи советуют снижать скорость и ездить осторожно.

Источник: novinky.cz