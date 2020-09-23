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Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах

Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах

Марина Коханкова 1384 0
На новом сайте www.pragozor.cz жители республики и туристы смогут найти интересные данные в цифрах о чешской столице. Сайт предложит своеобразную экскурсию по различным сферам городской жизни: транспорт, окружающая среда, жилье, туризм, безопасность, здоровье.
Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах

Pragozor — это проект городской компании ICT Operator и платформы Golemio. «Умный город основан на данных. Я рад, что теперь мы можем предложить эту полезную информацию всем пражанам в одном месте. Мы живем во время частого распространения дезинформации и фейковых новостей, поэтому я считаю большим плюсом то, что вся информация на Pragozor проверена. Это также удобно для энтузиастов и профессионалов, которые хотят более тщательно изучить данные о Праге», — сказал мэр столицы Зденек Гржиб.

«Всего на сайте Pragozor 115 графиков. Сорок из них составлены на основе оперативных данных, которые регулярно обновляются. Тематически иллюстрировано 15 графиков. Pragozor обрабатывает данные с датчиков движения, приложений PID Lítačka, Smart Prague Index, а также с автостоянок, из полицейской статистики, от Чешского гидрометеорологического института и др.», — объясняет Михал Фишер, директор компании ICT Operator.

На сайте вы сможете, например, узнать, что количество зарегистрированных автомобилей в Праге почти равно количеству жителей города и что в первом полугодии 2020 года было отремонтировано вдвое больше квартир, чем за аналогичный период 2019 года, а также что в прошлом году в столице было высажено 197,8 тысячи новых деревьев.

Источник: praha.eu

 

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Темы
Прага статистика Чехия интернет
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