Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.95
USD
23.08
RUB
0.3
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04n 17 °C
В Праге собак наградили за спасение людей и заботу о своих хозяевах

В Праге собак наградили за спасение людей и заботу о своих хозяевах

Марина Коханкова 614 0
Пять собак-героев были награждены в Праге премией «Храброе собачье сердце» (Brave Dog Heart) за 2019 год. Победителей среди собак-поводырей, спасателей и обычных собак выбирают по итогам голосования.
В Праге собак наградили за спасение людей и заботу о своих хозяевах

Опрос проводят журналисты-кинологи в сотрудничестве с организацией Animal Eye и журналом Rescue report. В этом году немецкая овчарка Норис получила награду за то, что помогла найти женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с мужем оставила прощальное письмо и направилась в лес, чтобы совершить самоубийство.

Пес Тони (австралийский келпи) спас свою хозяйку, которая оставила на плите кастрюлю с рисом и уснула. «Собака разбудила нас, когда квартира была полна дыма, рис горел, и мы стали задыхаться», — описала драматическую ситуацию хозяйка собаки Павла Гашпаркова. Тони предотвратил трагедию.

Золотистый ретривер Дэн был награжден за многолетнюю помощь. Он почти пять лет помогает Мирославу Сухому, который после аварии прикован к инвалидной коляске. Дэн подает хозяину вещи, помогает ему делать покупки, снимать или надевать куртку, открывать дверь. 

Источник: ceskenoviny.cz
 

 

Рассказать всем:
Темы
животные Прага Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
14.09.2020 11:03 Общество
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
1017 0
Что делать, если вы нашли собаку (или кота). Пошаговая инструкция
12.08.2020 13:00 Дом и семья
Что делать, если вы нашли собаку (или кота). Пошаговая инструкция
2125 0
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок
30.06.2020 16:40 Общество
В оломоуцком зоопарке родилась двойня золотистых львиных игрунок
2109 0
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
28.05.2020 15:00 Общество
В новом павильоне Пражского зоопарка можно будет увидеть тасманских дьяволов
4961 0
Последние новости:
23
сентября
Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
23.09.2020 13:44 Общество
Минздрав Чехии официально объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
3499 0
Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах
23.09.2020 12:30 Общество
Новый сайт Pragozor расскажет о Праге в цифрах
1384 0
Новый пешеходный мост в Трое испытывают на прочность
23.09.2020 11:00 Экономика
Новый пешеходный мост в Трое испытывают на прочность
702 0
22
сентября
Рестораны с четверга будут закрываться в 22:00
22.09.2020 20:37 Общество
Рестораны с четверга будут закрываться в 22:00
3105 0
Чехию назвали центром по отмыванию денег из России
22.09.2020 14:08 Экономика
Чехию назвали центром по отмыванию денег из России
3858 0
В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%
22.09.2020 12:14 Экономика
В следующем году зарплата учителей в Чехии вырастет на 9%
759 0
Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные
22.09.2020 10:21 Общество
Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные
4859 0
Бабиш признал свою ошибку и повторил, что не хочет останавливать экономику
22.09.2020 08:28 Общество
Бабиш признал свою ошибку и повторил, что не хочет останавливать экономику
5045 0
21
сентября
Новым министром здравоохранения станет Роман Примула
21.09.2020 11:59 Политика
Новым министром здравоохранения станет Роман Примула
3292 0
Президент подписал закон об отмене налога на приобретение недвижимости
21.09.2020 14:01 Экономика
Президент подписал закон об отмене налога на приобретение недвижимости
2241 0


Мобильная версия