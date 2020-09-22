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Рестораны с четверга будут закрываться в 22:00

Рестораны с четверга будут закрываться в 22:00

Александра Кириченко 3105 0
С 24 сентября заведения общепита по всей Чехии должны будут закрываться в 22:00, сообщил новый министр здравоохранения Роман Примула. С этого же дня государство ограничит доступ зрителей на спортивные мероприятия. Меры продолжат действовать две недели.
Рестораны с четверга будут закрываться в 22:00

«Сокращение часов работы до 22:00 действительно произойдет. Мы объявим об этом завтра», — цитирует министра сервер Idnes. Позже Примула уточнил на чешском телевидении, что меры будут действовать две недели. «Если кривую удастся сгладить, они будут отменены», — сказал он.

Примула уточнил, что пивные — одни из самых рискованных мест с точки зрения распространения коронавируса, и в поздние часы люди теряют бдительность. Сейчас заведения не могут работать с полуночи до шести утра. 

Что касается спортивных мероприятий, то на них можно будет допускать не более 2000 зрителей — исключительно на сидячие места. В таком случае люди рассредоточатся по стадиону, и вероятность заражения будет низкой.

Источник: novinky.cz 

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения рестораны
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