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Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные

Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные

Марина Коханкова 1907 0
На своей первой пресс-конференции министр здравоохранения Роман Примула, который сменил на этом посту Адама Войтеха, призвал директоров школ сделать пятницу, 25 сентября, нерабочим днем для учителей, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.
Новый министр здравоохранения Роман Примула предложил продлить выходные

«Я беру на себя функции в непростое время. Сейчас главное — стабилизировать текущую эпидемиологическую ситуацию. Это непростая задача, и я сделаю все, что смогу, с другой стороны, я не спаситель», — сказал Примула.

В этом контексте министр призвал директоров школ распорядиться об однодневном отпуске для учителей школ в пятницу, 25 сентября, и таким образом продлить для детей выходные (в связи с национальным праздником выходным объявлен и понедельник, 28 сентября).

Примула также заявил, что в ближайшее время будет ограничено время работы ресторанов, баров и других подобных заведений: они должны будут закрываться в 10 часов вечера (сейчас рестораны и клубы могут работать до полуночи).

Могут быть введены ограничения и по количеству участников массовых акций (до 100 человек на улице и до 50 человек во внутренних помещениях), добавил он. Что касается введения чрезвычайного положения, сейчас этот вопрос не рассматривается, однако не исключено, что через неделю или две в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации ЧП может быть введено, сказал министр. 
 
Что касается начальных школ первой ступени, их полное закрытие не планируется, однако в регионах, где хуже всего ситуация с распространением коронавируса, могут быть закрыты начальные школы второй ступени и средние школы, сказал Примула.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия
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