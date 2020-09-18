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С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице

С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице

Александра Кириченко 611 0
Требование касается массовых мероприятий с участием более 100 человек. Исключения сделаны для детей до двух лет, актеров, музыкантов и спортсменов. Аналогичная мера вводится в Злинском крае.
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице

Соответствующее решение приняли гигиенисты. Ранее министр здравоохранения Адам Войтех сообщил журналистам, что рассматривает введение подобных мер на всей территории Чехии. При этом он исключил введение повсеместного ношения средств защиты дыхательных путей на улице. По его словам, они важны на мероприятиях, где не соблюдается дистанции, люди кричат или поют.

Напомним, с понедельника, 21 сентября, все пражские вузы переходят на дистанционное обучение. Первоначально мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что мера коснется и средних школ, но позже уточнил, что ее не поддержали гигиенисты. Сейчас все учащиеся и учителя должны постоянно носить защитные маски.

Гржиб также сообщил, что в новой версии так называемого светофора Праге будет присвоен красный цвет, что соответствует самому высокому риску заражения covid-19.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Прага
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