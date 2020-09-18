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Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения

Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения

Александра Кириченко 562 0
Премьер-министр Андрей Бабиш не исключил, что в Чехии снова может быть объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса. Соответствующая инициатива должна поступить от министра здравоохранения, если его ведомству не будет хватать полномочий, которые предусматривает закон об охране общественного здоровья.
Фото: vlada.cz
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения

Премьер уточнил, что министр здравоохранения Адам Войтех может выступить с соответствующим предложением на заседании правительства, запанированном на понедельник, 21 сентября. «Об этом мы узнаем у министра в понедельник. Если он предложит какие-то меры, которые выходят за рамки его компетенции в соответствии с Законом об охране общественного здоровья, это (введение чрезвычайного положения — прим. ред.) не может быть исключено», — признал Бабиш.

Чрезвычайное положение в связи с эпидемией covid-19 действовало в Чешской Республике с 12 марта по 17 мая 2020 года. 

В апреле городской суд Праги отменил четыре меры, принятые Министерством здравоохранения для ограничения свободного передвижения и розничной торговли в связи с пандемией коронавируса. В результате в мае правительство решило расширить полномочия Минздрава специальным законом, который должен был вступить в силу до конца этого года, но пока находится на стадии обсуждения в нижней палате парламента. Поправка должна дать министерству право регулировать торговлю, услуги, работу производственных объектов, проведение общественных и частных мероприятий по всей стране и т.д. 

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
коронавирус эпидемия Андрей Бабиш
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