Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.69
USD
22.57
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
03d 19 °C
Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания

Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания

Марина Коханкова 553 0
С 18 сентября доступна новая версия мобильного приложения eRouška, предупреждающая пользователя о возможном контакте с зараженным человеком. Министр здравоохранения Адам Войтех призвал использовать приложение, а не воспринимать его как инструмент слежки.
Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания

По его словам, данные, представленные в приложении eRouška, анонимны. Приложение разработано для всех типов мобильных телефонов. Первую версию приложения с весны скачали более четверти миллиона человек.

Новая версия приложения больше не будет помогать в отслеживании контактов, но станет анонимно предупреждать пользователя о том, что он мог встретить зараженного человека. 

При положительном тесте человек получит от гигиенистов уникальный код, который при вводе в приложение позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Люди будут предупреждены о том, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных инфицированного человека. 

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор. 

Подобные мобильные приложения уже действуют во многих странах мира.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия мобильный телефон мобильная связь
Читайте
по теме 
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
18.09.2020 15:29 Общество
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
611 0
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
18.09.2020 15:10 Общество
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
562 0
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
18.09.2020 12:26 Общество
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
1932 0
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
18.09.2020 08:49 Общество
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
818 0
Последние новости:
18
сентября
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
18.09.2020 15:29 Общество
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
611 0
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
18.09.2020 15:10 Общество
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
562 0
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
18.09.2020 12:26 Общество
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
1932 0
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
18.09.2020 11:17 Культура
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
278 0
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
18.09.2020 08:49 Общество
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
818 0
17
сентября
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
17.09.2020 13:47 Общество
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
2777 0
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
17.09.2020 12:13 Общество
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
3783 0
В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе
17.09.2020 10:07 Общество
В начальных школах второй ступени и средних школах ученики должны будут носить маски в классе
896 0
В Чехии за день впервые зарегистрировано свыше 2000 новых случаев заболевания коронавирусом
17.09.2020 09:09 Общество
В Чехии за день впервые зарегистрировано свыше 2000 новых случаев заболевания коронавирусом
2921 0
16
сентября
В пражских школах могут обязать детей носить маски и в классе
16.09.2020 17:10 Общество
В пражских школах могут обязать детей носить маски и в классе
864 0


Мобильная версия