Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания

С 18 сентября доступна новая версия мобильного приложения eRouška, предупреждающая пользователя о возможном контакте с зараженным человеком. Министр здравоохранения Адам Войтех призвал использовать приложение, а не воспринимать его как инструмент слежки.

По его словам, данные, представленные в приложении eRouška, анонимны. Приложение разработано для всех типов мобильных телефонов. Первую версию приложения с весны скачали более четверти миллиона человек.

Новая версия приложения больше не будет помогать в отслеживании контактов, но станет анонимно предупреждать пользователя о том, что он мог встретить зараженного человека.

При положительном тесте человек получит от гигиенистов уникальный код, который при вводе в приложение позволит отправлять предупреждения на все устройства, обнаруженные телефоном поблизости. Люди будут предупреждены о том, что они были в непосредственной близости от инфицированного, и проинструктированы, как действовать дальше. При этом они не получат личных данных инфицированного человека.

Приложение использует Bluetooth LE и протокол Apple/Google для определения близости устройств с установленной eRouška. Протокол записывает, с какими другими телефонами контактировал мобильный владельца приложения. Он не хранит личные данные, а только записывает время, расстояние и анонимный идентификатор.

Подобные мобильные приложения уже действуют во многих странах мира.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz